遭美制裁 伊拉克准军事领袖酸：早该给我这荣耀

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（法新社巴格达8日电） 日前遭美国指控贪污及侵犯人权而施以经济制裁的伊拉克准军事组织领袖及政治人物，今天双双对美方的举措一笑置之。

刚被列入制裁黑名单的卡查利（Qais al-Khazali）今天用讥讽语气告诉支持群众说：「他们早该给我们这份荣耀了。」

卡查利领导亲伊朗的武装派系「正直联盟」（Asaib Ahl al-Haq），这个组织是与伊拉克政府关系密切的维安部队「人民动员」（Hashed al-Shaabi）的一部分。

美国财政部6日依据「全球马尼次基法」（Global Magnitsky Act），指控卡查利的组织出现「普遍性的被迫失踪、绑架、杀害与酷刑」。

美方的制裁措施包括限制人权侵犯者与有贪污行为的人，在美进行金融贸易或前往美国。

卡查利说：「真尴尬，竟然认定我是恐怖分子！还是国际级恐怖分子。这是哪门子的财政部名单？」

他还讽刺地说：「这代表我们在美国银行里的钱都飞了。」

美国另外也以行贿为由制裁一名名叫坎亚尔（Khamees al-Khanjar）的伊拉克商人兼政治人物。

坎亚尔的阵营透过声明谴责美方的决定，称这样的指控「极度可笑且不合逻辑」。

声明说，坎亚尔「从来都不是官方人士，他的阵营也从来不是政府的一部分」，藉此驳斥贪污指控。（译者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）

© 2019 AFP