OPEC绞尽脑汁 终于达成原油减产协议

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（法新社维也纳9日电） 石油输出国家组织（OPEC）产油国与其盟友于6日商定，在既有减产协议以外，每日再减产50万桶原油，藉此抑制油价下跌。

法新社报导，OPEC成员国部长5日召开会议，会谈一路持续到深夜，但最终未能达成协议。

沙乌地阿拉伯能源部长阿卜杜拉齐兹亲王（Prince Abdulaziz bin Salman）表示，首日会谈持续6个小时，各国代表团「工作…到晚上11时，他们绞尽脑汁」，试图找到达成协议方式。

OPEC隔天与俄罗斯等盟国召开「石油输出国家组织与伙伴国」（OPEC+）会议。俄罗斯是全球第2大产油国，但并非OPEC成员国。

会后，这些国家达成减产协议，把产量目标设定为从去年10月的生产水平，每日减产170万桶原油，协议自明年1月起生效。根据协议，沙乌地阿拉伯和俄罗斯两国的减产总量几乎占了OPEC+本次目标减产总量的一半。

OPEC也宣布，几个与会国家，「主要是沙乌地阿拉伯」，将自愿额外减产，让OPEC+减产总量达每日逾210万桶。这项举措出乎外界预料。

消息传来，全球油价应声大涨，美国市场基准商品西德州中级原油（WTI）和欧洲基准北海布伦特原油（Brent North Sea）期货价格6日一度应声大涨2%。

© 2019 AFP