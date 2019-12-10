不甘微软拿下国防部肥约 亚马逊直指川普搞鬼

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（法新社旧金山9日电） 美国法院文件今天显示，科技巨擘亚马逊公司（Amazon.com Inc.）声称美国总统川普滥用职权，不让亚马逊拿下一份利润庞大的军事云端运算合约标案。

亚马逊质疑美国国防部高达100亿美元的云端运算合约标案最后给了微软（Microsoft Corp），主张中间的程序有着「明显的偏见」。

这项为期10年的「联合组织防卫基础」计画（Joint Enterprise Defense Infrastructure program, JEDI）合约，最终可让所有美军单位透过同一系统分享讯息，在人工智慧（AI）协助下即时搜寻资料。

经过大量编辑的诉状，详述标案最后给了微软而非亚马逊云端运算服务（AWS）云端运算部门的种种错误。这个部门是亚马逊执行长贝佐斯（Jeff Bezos）旗下科技集团的一部分，而贝佐斯经常遭川普针对。

诉状主张：「这些错误是川普总统的不当施压所造成，他屡屡发动公开和幕后攻击，使亚马逊得不到这份联合组织防卫基础合约，藉此伤害被他视为政敌的贝佐斯。」

「国防部大量且普遍存在的错误很难理解，也不可能和总统一再表达的决心切割，也就是总统本人所说的『整死亚马逊』。」

这份在美国联邦权利申诉法院（US Court of Federal Claims）中提出抗议标案的诉状，呼吁国防部重新评估这项标案并做出新的决定。

亚马逊表示：「问题在于美国总统是否应该被允许利用国防部的预算，来追求自己的个人和政治目的。」（译者：李佩珊/核稿：卢映孜）

© 2019 AFP