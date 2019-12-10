争端解决机制将停摆 WTO启动协商

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（法新社日内瓦9日电） 在美国阻挠下，世界贸易组织（WTO）内专责解决争端的上诉机构即将停摆。世贸组织今天表示，将启动密集政治协商以挽救这项机制。

上诉机构（Appellate Body）是WTO争端解决机构DSB下的常设上诉机制，处理成员国之间的贸易纠纷，被视为WTO的「最高法院」。上诉机构通常设有7名法官，目前仅有3人，已是议事与审查所需的最低门槛。

美国认为WTO的争端解决机构干涉过多，不利美国利益，因此川普政府两年多来阻挠任命新法官的程序；自10日午夜起，因有2名法官届期卸任，上诉机构将无法达到议事必要的最少人数。

世贸组织秘书长阿兹维多（Roberto Azevedo）在声明中坦承，在10日的期限前并无化解僵局的方案，但他会启动更密集的高层级谘商，替这个长期的死胡同找到出路。

他说：「不能放弃对我们来说重要性胜于一切的东西，也就是替上诉机制找到永久的解决方式。」

争端解决机构停摆，虽然成员国仍可申诉，世贸组织内处理争端的小组也仍可做裁定，但只要不满裁定的国家提起上诉，就将因上诉机构无法议事，而轻松拖延执行裁定。（译者：曾依璇/核稿：陈亦伟）

© 2019 AFP