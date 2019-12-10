冰桶挑战发起人安详辞世 享年34岁

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（法新社纽约9日电） 家属今天表示，为渐冻症募款的冰桶挑战发起人弗瑞兹（Pete Frates）辞世，享年34岁。曾是美国大学棒球队员的弗瑞兹罹患俗称渐冻人症的肌萎缩性脊髓侧索硬化症（ALS）。

家人在声明中说：「彼得（弗瑞兹名）与ALS勇敢奋斗后，在亲爱的家人陪伴下安详辞世，享年34岁。」

「重要的是，彼得从未抱怨过他的病。相反地，他认为这是一个为其他患者及他们家人带来希望的机会。」

弗瑞兹2012年诊断罹患肌萎缩性脊髓侧索硬化症（Amyotrophic Lateral Sclerosis, ALS）。患者肌肉会逐渐软弱无力，身体功能日益退化。目前仍无药物可有效治疗。

弗瑞兹号召一群友人为渐冻人募资，他发起的活动包括用水桶装冰水倒在头上，然后将过程上传社群媒体，并且指名其他人接受挑战，一同响应捐款。

渐冻人冰桶挑战在2014年夏天席卷全球，美国男星汤姆克鲁斯（Tom Cruise）、大导演史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）、微软创办人比尔．盖兹（Bill Gates）甚至前总统小布希（George W. Bush）等各界许多名人都上传挑战影片到社群网站。这波活动募得超过2亿2000万美元。

© 2019 AFP