华邮曝光机密文件 戳破美对阿富汗战争美丽愿景
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（法新社华盛顿9日电） 「华盛顿邮报」今天揭露美国政府内部文件，指有明确证据显示美军在阿富汗行动中面临各种失误和失败，并不如高阶官员经常宣称在这场战争取得进展。
华邮取得2000多页文件，内容是600多名美国高阶军官和外交官、援助人员、阿富汗官员和其他在这长达近20年战争中扮演直接角色者的访问纪录。
●扭曲证据 让美国看似为赢家
华邮说，文件内容与美国总统、军方指挥官和外交官所发表的一长串公开声明相互矛盾；他们年复一年地向美国人保证，阿富汗行动有所进展，这场战争值得一战。
华邮报导：「这些访问内容直指官员发表了明知是错误的乐观声明，还隐瞒了战争已无法取胜的明确证据。」
华邮将这些访问内容称为「阿富汗文件」（The Afghanistan Papers），相对于详述美国参与越战秘密历史，且有助舆论趋向反战的「五角大厦文件」（Pentagon Papers）。
华邮说，在资讯自由法（Freedom of Information Act）支持下取得的这些文件，是阿富汗重建特别督察长办公室（Office of the Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction, SIGAR）执行「经验学习」计画的一部分。
●美国人民被谎言所骗
职掌SIGAR的苏普科（John Sopko）承认，这些文件显示「美国人民不断被谎言所骗」。
除了「经验学习」计画的相关文件，华邮也取得前国防部长伦斯斐（Donald Rumsfeld）留下的数百页备忘录。伦斯斐曾在福特（Gerald Ford）和小布希（George W. Bush）政府担任国防部长。
美国在2001年911恐攻事件后出兵阿富汗，欲根除盖达组织（Al-Qaeda）带来的威胁并推翻塔利班（Taliban），近20年后，目前还有大约1.3万名美军驻扎阿富汗，塔利班仍持续对阿富汗政府构成威胁。
●美军对任务的困惑
曾在小布希和欧巴马任内担任要职的三星将领鲁特（Douglas Lute）受访时说：「我们缺乏对阿富汗基本了解，我们不知道自己在做什么。」
鲁特说：「我们在这里要做什么？我们对正在执行的任务一点概念也没有。」
●人为编织的美丽愿景
一名国家安全委员会资深官员说，前总统欧巴马和国防部经常施压，要求提供2009年到2011年增兵有成的数据，但事实证明并非如此。
他说，用各种衡量方式，「都不可能有好结果」。「无论我们从受训的部队人数、当地暴力程度，或是对领土的控制来看，都很难精确呈现成果，战事结果总是经由操控而来。」
华邮报导，造成约2400名美军丧生、数万人受伤、花费1兆美元的阿富汗战争，从头到尾都是美国官员编织出来的「美丽愿景」。（译者：刘文瑜/核稿：卢映孜）
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