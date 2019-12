华邮曝光机密文件 戳破美对阿富汗战争美丽愿景

广告 继续浏览后续

(法新社华盛顿9日电) 「华盛顿邮报」今天揭露美国政府内部文件,指有明确证据显示美军在阿富汗行动中面临各种失误和失败,并不如高阶官员经常宣称在这场战争取得进展。

华邮取得2000多页文件,内容是600多名美国高阶军官和外交官、援助人员、阿富汗官员和其他在这长达近20年战争中扮演直接角色者的访问纪录。

●扭曲证据 让美国看似为赢家

华邮说,文件内容与美国总统、军方指挥官和外交官所发表的一长串公开声明相互矛盾;他们年复一年地向美国人保证,阿富汗行动有所进展,这场战争值得一战。

华邮报导:「这些访问内容直指官员发表了明知是错误的乐观声明,还隐瞒了战争已无法取胜的明确证据。」

华邮将这些访问内容称为「阿富汗文件」(The Afghanistan Papers),相对于详述美国参与越战秘密历史,且有助舆论趋向反战的「五角大厦文件」(Pentagon Papers)。

华邮说,在资讯自由法(Freedom of Information Act)支持下取得的这些文件,是阿富汗重建特别督察长办公室(Office of the Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction, SIGAR)执行「经验学习」计画的一部分。

●美国人民被谎言所骗

职掌SIGAR的苏普科(John Sopko)承认,这些文件显示「美国人民不断被谎言所骗」。

除了「经验学习」计画的相关文件,华邮也取得前国防部长伦斯斐(Donald Rumsfeld)留下的数百页备忘录。伦斯斐曾在福特(Gerald Ford)和小布希(George W. Bush)政府担任国防部长。

美国在2001年911恐攻事件后出兵阿富汗,欲根除盖达组织(Al-Qaeda)带来的威胁并推翻塔利班(Taliban),近20年后,目前还有大约1.3万名美军驻扎阿富汗,塔利班仍持续对阿富汗政府构成威胁。

●美军对任务的困惑

曾在小布希和欧巴马任内担任要职的三星将领鲁特(Douglas Lute)受访时说:「我们缺乏对阿富汗基本了解,我们不知道自己在做什么。」

鲁特说:「我们在这里要做什么?我们对正在执行的任务一点概念也没有。」

●人为编织的美丽愿景

一名国家安全委员会资深官员说,前总统欧巴马和国防部经常施压,要求提供2009年到2011年增兵有成的数据,但事实证明并非如此。

他说,用各种衡量方式,「都不可能有好结果」。「无论我们从受训的部队人数、当地暴力程度,或是对领土的控制来看,都很难精确呈现成果,战事结果总是经由操控而来。」

华邮报导,造成约2400名美军丧生、数万人受伤、花费1兆美元的阿富汗战争,从头到尾都是美国官员编织出来的「美丽愿景」。(译者:刘文瑜/核稿:卢映孜)

© 2019 AFP