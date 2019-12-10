四方会谈解乌东冲突 棘手问题未有重大突破

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（法新社巴黎9日电） 俄罗斯总统蒲亭和乌克兰总统泽伦斯基今天在法国巴黎首度面对面会谈，双方同意采取若干措施，缓和乌克兰东部紧张局势，但在终结5年战事方面并未取得重大突破。

在东道主、法国总统马克宏（Emmanuel Macron）和德国总理梅克尔（Angela Merkel）斡旋下，乌俄两国总统在巴黎会面，力图终结乌东亲俄分离主义分子与乌克兰部队的冲突。马克宏和梅克尔会后也赞扬会谈取得进展。

法、德、乌、俄领导人先在法国总统府艾里赛宫（Elysee Palace）举行长约8小时的四方会谈后，蒲亭（Vladimir Putin）和泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）再举行双边会谈。掌权20年的蒲亭曾加入特务组织国家安全委员会（KGB），今年才当选乌国总统的泽伦斯基先前则是喜剧演员。

四方发表联合声明说，有关各方同意落实全面停火，并着手在2020年3月前从冲突地带撤出兵力。

乌克兰东部的亲俄武装分子2014年发起独立运动后，至今已造成数千人丧生，约100万人逃离家园。这场俄罗斯和乌克兰间的冲突，也使得俄国和西方国家关系恶化。

蒲亭赞赏会谈结果对降低乌东冲突「跨出重要一步」。，泽伦斯基坦言，尽管他与蒲亭首度会面和3年来首次举行这类四方峰会都具有令人印象深刻的象徵意义，但他仍想取得更多成果。

他在会后表示：「许多问题获得解决，我的伙伴们也说，这对首次会谈而言是非常好的结果。但我老实讲，这样的成果不大，我希望能解决更多问题。」

联合声明说：「各方承诺彻底且全面落实停火，在2019年底前透过实施所有必要的支持停火措施来强化这个共识。」

声明还提到，应在乌克兰东部再谈妥3个额外的撤离区，目标是在2020年3月底之前解除武力及军事设备。

泽伦斯基说，在今年结束前，乌克兰与亲俄分离主义分子将展开新一轮换俘行动。

泽伦斯基还说，他和蒲亭已为一项协议拟订大纲，将允许俄罗斯天然气继续经由乌克兰境内的管道运输。一名俄罗斯代表团成员说，官员已接获指示，敲定相关细节。

马克宏在联合记者会上说：「我们在撤离事宜、换俘、停火和政治发展方面取得进展。」他还说要在4个月内再举行一场高峰会，以评估结束乌东冲突的进展。

蒲亭说，「整个过程正在朝对的方向发展」，还说「俄罗斯将竭尽所能，让冲突落幕」。

然而，各方尚未就解决冲突的政治问题达成最后协议，包括唐贝斯（Donbass）在乌克兰的地位、唐贝斯和俄罗斯的边界该由谁实际控制，以及这个地区该如何举行地方选举。

各方已同意在4个月内举行新一轮「诺曼第式」会谈。（译者：刘文瑜/核稿：卢映孜）

© 2019 AFP