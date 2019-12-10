年底期限将届 美国与北韩对峙升温

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（法新社华盛顿9日电） 北韩要求美国总统川普政府年底前软化非核化谈判的立场，同时松绑制裁，两国之间紧张情势正在迅速升温。

此前，川普已3度会见北韩领导人金正恩共商北韩核子计画，直呼金正恩是朋友，并盛赞2017年当各界越来越担心两国爆发全面大战时，双方最终相对冷静了下来。

不过北韩寻求包括解除制裁在内的全面性协议，而川普明年即将打一场可能颇为艰难的连任选战。

●不想再随美国起舞

美国和平研究所（US Institute of Peace）资深北韩专家法兰克严（Frank Aum，音译）表示，平壤当局认为美国并不急着谈判，因此正在提升紧张态势。

他说：「我想他们（北韩）已经决定了，不想随老美起舞，美国占尽了减少军事紧张的所有好处，而北韩什么利益也没拿到。」法兰克严曾就北韩这个威权国家，为美国国防部长提供建言。

法兰克严表示，北韩人已经「封闭自我」，如果他们采取重大行动，像是执行新的核子试验或远程弹道飞弹试射，可能会疏远他们的主要外交盟友及援助提供者中国。

他说：「他们必须对年底期限将至做出回应，否则会显得相当愚蠢，但同时他们也不能回应得太过坚决，否则他们会得到美方和中方的强硬回应。」

他表示，美国和北韩可能会想出一个临时协议，虽然无法满足双方，但可以充当基础，避免爆发冲突。

●北韩外交出路所剩无几

密切关注北韩情势的麻省理工学院（MIT）政治学者那兰（Vipin Narang）表示，北韩强硬派可能给了金正恩某种期限，要求美国解除部分制裁。

他指出：「可能会回到2017年的紧张局势，甚至更糟，因为剩下的外交出路已经非常少了。」

© 2019 AFP