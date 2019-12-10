掌联准会抑制高通膨 公仆巨人伏克尔辞世

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（法新社华盛顿9日电） 曾以升息猛药对付1970和80年代通膨危机，又在划时代的华尔街银行改革中留下印记的美国前联邦准备理事会（Fed）主席伏克尔昨天辞世，享耆寿92岁。

伏克尔（Paul Volcker）于1979至1987年间，担任联准会主席。他的女儿告诉法新社，他昨天过世的原因在摄护腺癌引起的并发症。

身材高大，以冷笑话闻名的伏克尔以金融专长和公仆身分开启职业生涯，凭借着权威和敏锐度掌控货币政策。

●民主党人横跨两党任要职

身为民主党人却横跨两党，1971年担任尼克森（Richard Nixon）政府的财金官员，协助引导美国退出金本位。2008年金融风暴后，伏克尔担任欧巴马的顾问，他主张从严规范华尔街投资银行。

然而，真正让伏克尔名垂青史的是担任联准会主席，他先后在卡特（Jimmy Carter）和雷根（Ronald Reagan）时代，掌舵联准会，在风雨飘摇之际，成功制伏通膨怪兽，让他赢得全世界经济学家的尊重。

现任联准会主席鲍尔（Jerome Powell）推崇伏克尔：「他的一生体现了最高的理想：正直、勇气，以及替所有美国人服务的承诺。他对国家的贡献，留下不朽的传奇。」

2015年，川普宣布逐鹿白宫后曾表达对他的钦佩，说「他身上有一股稳健力量」。

前美国总统欧巴马、联邦众议院议长裴洛西（Nancy Pelosi）与英国央行总裁卡尼（Mark Carney）发表声明表达哀悼之意。

● 掌舵联准会制伏通膨怪兽

卡特称他是「公仆巨人」，透露伏克尔在他任内的货币决策，或许造成他寻求连任失败，但他说「对的事还是要做」。

1970年代末期爆发石油危机，美国经济面临严重的通膨。卡特不顾幕僚反对，找来伏克尔「开猛药」。

当时通膨严重，年通膨高达14%，伏克尔毫不掩饰自己的升息计画。他在参院任命听证会上说：「我认为目前没有任何迹象或证据显示，经济面临严重的现金短缺。」

在伏克尔掌舵下，联准会将利率由11%提高至20%。远远高于目前的利率1.5%至1.75%之间。

在经济衰退期间，如此大规模的紧缩银根作法，让民间苦不堪言。汽车经销商寄了一副棺材给他，棺材内塞满车钥匙。建筑包商也因为没人盖房子出售，而把无处可用的木材寄给他。饱受债务所苦的农夫则开着拖曳车，包围联准会办公室。

不过，强硬的伏克尔寸步不让。根据作家奈克尔克（William Neikirk）透露，伏克尔已故妻子芭芭拉（Barbara）说过：「危机激发他的心智。」

伏克尔的坚持最后有了回报，原本高涨的通膨在1983年降至3%。卡特痛失连任机会，除了爆发伊朗人质危机外，伏克尔的升息猛药也是原因之一。

伏克尔1987年卸下联准会主席，加入沃芬森（James Wolfensohn）的投资公司。沃芬森之后担任世界银行总裁。

●华尔街金融改革留下印记

20年后，全球爆发金融危机，伏克尔重出江湖，担任欧巴马的顾问。伏克尔一向抨击银行高层坐拥高薪，从事高风险交易，主张限制所谓的「自营交易」，后来成为所谓的「伏克尔法则」（the Volcker rule）。

美国银行协会（American Banking Association）会长吉亭（Frank Keating）批评伏克尔法则窒碍难行。川普上台后主张松绑管制，这项规范华尔街的法规再度遭到抨击。

伏克尔1927年出生于新泽西州，是德国移民后裔，爱好甩竿钓，曾于普林斯顿大学和哈佛大学求学。

伏克尔育有2个孩子。他于2010年、83岁之际，在第一任妻子芭芭去世12年后再婚，迎娶身边长期照顾他的助理。

© 2019 AFP