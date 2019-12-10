涉对药检数据动手脚 WADA封杀俄罗斯4年

广告 继续浏览后续

（法新社洛桑9日电） 世界反禁药组织（WADA）今天以窜改药检数据为由，禁止俄罗斯参加全球大型体育赛事4年，是迄今祭出的最严厉制裁，俄罗斯总统蒲亭马上出言反对，痛批这具有政治动机。

WADA主席芮迪（Craig Reedie）说：「有太长一段时间，俄罗斯运动员使用禁药，重挫维持干净体育界的努力。」

他说：「我们处处给予俄罗斯机会，为了俄罗斯运动员的前景与维持体育界诚信，让旗下机构能够恢复秩序，重新加入反禁药的体育圈，但俄罗斯却选择继续欺瞒与否认的立场。」

根据制裁，俄罗斯男女运动员仍可参加明年奥运与2022年北京冬季奥运，但只能以中立运动员身分参赛，且必须证明没有参与WADA认为是国家主导的禁药制度。

俄罗斯仍可参加2022年世界杯足球赛的资格赛，但WADA执行长尼格里（Olivier Niggli）又说，如果他们晋级卡达决赛，「球队不能代表俄罗斯」。

俄罗斯参加2020年欧洲国家杯与圣彼得堡主办4场比赛的权利将不受禁令影响，因为这些比赛没有被定义为以反禁药为目的的「大型赛事」。

俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）在巴黎痛批这项决定具有「政治动机」，认为这「抵触」奥林匹克宪章（Olympic Charter）。

蒲亭说：「俄罗斯奥林匹克委员会没有受到责备，如果没有对奥委会的指责，那么应让俄罗斯持国旗参赛。」

© 2019 AFP