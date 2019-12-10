纽西兰火山爆发 澳洲恐有3人罹难8人失踪

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（法新社纽西兰华卡塔尼10日电） 纽西兰热门观光景点白岛（White Island）火山爆发，据信夺走13条人命，澳洲总理莫里森（Scott Morrison）说，恐有3名死者是澳洲人，另有8名澳洲人失踪。

白岛昨天爆发，纽西兰总理阿尔登（Jacinda Ardern）证实有5人死亡，另有8人依旧下落不明。空中侦察机连夜搜索，没有发现生命迹象，找到失踪者生还的希望渺茫。

阿尔登在记者会上说：「今早的重心是放在寻人，以及确保警方可以安全完成任务。」

火山爆发时待在白岛的人，包括来自澳洲、美国、英国、中国与马来西亚的观光客，还有纽西兰向导。

阿尔登说：「对于有亲朋好友罹难或失踪的人，我们跟你们一样，同样感到难以言喻的悲痛与哀伤。」

她说：「你们的亲人与接待你们的纽西兰人同在，我们跟你们一样感到难过。」

阿尔登特别提到同情「我们的澳洲家人」，而澳洲总理莫里森（Scott Morrison）提醒国人做好心理准备，迎接「非常难熬的一天」。

莫里森说，5名死者中恐有3人是澳洲人，而且还有8名澳洲人下落不明。

他表示：「单纯美好又欢乐无比的时光，顿时被火山喷发的惨状给打断。」他在雪梨告诉记者：「对于有亲人发生这个可怕悲剧的众多澳洲家庭来说，这一天将非常、非常难熬。」

目前共有31人因为不同伤势住院，其中包括13名澳洲人，有些人因为严重灼伤而情况危急。

由于担忧火山可能再度喷发、释放有毒气体与让人窒息的火山灰，搜寻遗体的行动一再受阻。

警方发言人博德（Bruce Bird）说：「我们只会在确认我们的人员可以安全执行任务，才会登岛。」他说，一架直升机在此区搜索了45分钟，看看是否有人仍生还，但没有找到任何迹象。

© 2019 AFP