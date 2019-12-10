美军基地枪击案后 佛州彭萨科拉市网路遭骇

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（法新社迈阿密9日电） 在美受训的沙乌地阿拉伯空军少尉沙姆拉尼，日前于佛罗里达州海军基地开枪射杀3名美国海员，仅相隔数日，枪击案发生地彭萨科拉市当局今天表示，彭市遭受网路攻击。

市府在脸书上公布，电邮、电话和线上支付服务系统都受到网路攻击的影响。

彭萨科拉（Pensacola）当局仍在查办海军基地枪击案，而网路骇客事件紧接着发生，官方今天并未说明两起事件是否有关联。

法新社报导，市长罗宾逊（Grover Robinson）在记者会中说：「我们正在彻查到底是谁…以及我们如何恢复系统作业。」

市府官方也通知了联邦调查局（FBI），根据FBI佛州杰克森维尔市（Jacksonville）分局推文说，该局正在「提供资源协助」，不过并未有进一步资讯。

在美受训的沙乌地阿拉伯空军少尉沙姆拉尼（Mohammed al-Shamrani）6日在彭萨科拉海军基地教室，开枪射杀3名海员并造成8人受伤，随后遭警方开枪击毙。

FBI昨天表示，该局假设这是一起恐怖主义行为，目前正在调查，但尚未作最后定论。（译者：纪锦玲/核稿：张晓雯）

© 2019 AFP