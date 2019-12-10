MLB史特拉斯堡续留国民 7年75.3亿合约创天价

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（法新社华盛顿9日电） 美国媒体今天报导，美国职棒大联盟MLB华盛顿国民王牌投手史特拉斯堡同意以创纪录天价合约7年2.45亿美元（约新台币75.3亿）续留母队，预料球员生涯将全部献给国民。

国民在2019年世界大赛击败休士顿太空人，夺得队史首座世界大赛冠军，史特拉斯堡（Stephen Strasburg）获选最有价值球员（MVP），随后他跳脱剩下的4年合约，投入自由市场争取更高薪。

然而，史特拉斯堡在同意与国民续约后，将于下季继续为母队效力，若他的合约获得证实，将创下大联盟史上最高投手合约纪录。

先前的最高投手合约纪录，是波士顿红袜队以7年2.17亿美元（约新台币71亿）签下投手普莱斯（David Price）。

除了薪资总额，史特拉斯堡平均年薪3500万美元也刷新投手合约纪录，打破太空人当家投手葛兰基（Zack Greinke）的3150万美元年薪纪录。

今年31岁的史特拉斯堡，本季例行赛拿下18胜，投了国联最多的209局。他在季后赛5胜0败，投出47次三振，出赛6场防御率1.98。

在世界大赛，史特拉斯堡客场出战太空人拿下2场胜投，包括第6战主投8局的超优表现。

© 2019 AFP