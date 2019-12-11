北韩要松绑制裁 美国务卿：盼金正恩遵守非核承诺

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（法新社华盛顿10日电） 北韩要求美国年底前软化非核谈判的立场，同时松绑制裁，美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）今天表示，期盼北韩不要进行长程飞弹试射与核子测试。

蓬佩奥今天与俄罗斯外交部长拉夫罗夫（Sergei Lavrov）举行联合者会时表示，美方致力「找出我们可以（与北韩）沟通之处」，但蓬佩奥顿了一下，并未说明华府是否提出新方案。

他表示，总统川普3度与北韩领导人金正恩会面后，已经「明确表达我们的期望」。

「金正恩委员长个人也承诺非核化，因此，不会有长程飞弹测试与核子测试。」

蓬佩奥说：「所有的这些承诺，我们非常希望北韩能继续遵守。」

法新社报导，川普与金正恩破冰会面后，大力赞扬他与金正恩之间的关系，但北韩对于冻结飞弹测试与核试以待美方解除制裁等情事，显得失去耐心。

北韩已警告，若未见到美方在年底前有所作为，北韩将采取某项重大行动。

各界忧心北韩可能再发射短程火箭，美国要求联合国安理会明天召开会议。

俄罗斯与北韩具有长期关系，俄外长拉夫罗夫要求华府与平壤间重返对话，以及美方解除对北韩的制裁。（译者：纪锦玲/核稿：徐睿承）

© 2019 AFP