华为赢得参与德国5G网路建设合约

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（法新社柏林11日电） 中国电信业巨擘华为技术公司今天在德国赢得一项参与5G网路基础设施的合约，但是这项在政治上相当敏感的交易尚待政府批准。美国曾对华为可能帮助中国政府窥探机密表示关切。

西班牙电信集团德国公司（Telefonica Germany）表示，将让华为和芬兰的诺基亚公司（Nokia）在这项计画扮演同等角色，因为这两家公司「已获证明是重要伙伴」。西班牙电信集团是德国第2大电信业者，仅次于德国电信公司（Deutsche Telekom）。

这家公司发布声明说：「这项合作案尚待依据德国法律规定成功取得有关技术和公司的安全证明。」

声明又说，这么做是要「顺应目前界定安全规范的政治程序，又不致延缓开始推动5G网路的建设」。

西班牙电信集团德国公司表示，将自明年开始升级为5G网路，希望在2022年底前可以供应30个城市5G服务。

美国与部分其他大国表示，担心华为可能被北京当局用来搜集情报。德国至今仍未顺应这些压力排除华为参与5G建设的标案，但强调会订定严格的安全标准。

不过，批评人士指控柏林当局想要讨好最大贸易伙伴中国，把经济利益放在第一位。

德国经济部长阿特麦尔（Peter Altmaier）上个月曾把中国和美国据称进行的刺探机密行动相提并论，引发美国不满。

© 2019 AFP