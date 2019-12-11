墨西哥革命英雄变身挑逗裸者 家属扬言控告画家

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（法新社墨西哥市11日电） 今年是墨西哥革命英雄、民族偶像沙帕塔逝世100周年。当地一名艺术家颠覆沙帕塔一贯男子汉形象，将他转化为跨坐马上的挑逗裸者，引来家属和粉丝抗议，扬言控告。

为纪念沙帕塔（Emiliano Zapata），位于首都的墨西哥艺术宫（Palacio de Bellas Artes）近日举办主题艺术展。其中一幅展品、完成于2014年的画作「革命」（La Revolucion）却引来轩然大波，沙帕塔的后人和约100名农民昨天更在艺术宫前集结抗议革命英雄遭「诋毁」，高喊「烧了它（画作）」。

在「革命」一作中，外型酷似沙帕塔的男子双腿跨坐一匹白色骏马，并以凸显腰臀线的姿态侧对观众，双眼轻闭，脚上踩着造型和手枪相仿的黑色高跟鞋，头戴粉色宽边帽，轻触褐色肌肤的墨西哥国旗三色飘逸彩带更添他的挑逗妩媚，而白马则公然勃起。

创作此画的艺术家查雷斯（Fabian Chairez）对墨西哥媒体强调，「革命」并非沙帕塔肖像画。他告诉方程式电台（Formula Radio）：「这场暴力示威让我吃惊…为何具女人味人物会如此强烈得罪人？」

蓄胡的沙帕塔通常被呈现为提枪、身披弹药带的男子汉。他出身南部贫农，在19世纪末－20世纪初的墨西哥推动土地改革和政治社会革命，所领导的农民武装是1910年墨西哥革命的中坚力量。

昨天在艺术宫前的抗议行动中，不时可听到歧视同性恋的言论。与此同时，有10多名支持性别多元认同的人士前来呛声，双方阵营甚至爆发肢体冲突。

针对画作所引发争议，策展人瓦尔加斯（Luis Vargas）指出，他认为这激发墨西哥社会对持续存在的诸如同性恋等议题重启讨论，是件好事。

艺术宫馆长费南德兹（Miguel Fernandez）表示：「我们试图开启对话。这是座对所有墨西哥人开放的美术馆，对抗议和支持美术馆的人都是如此。」

尽管不满革命英雄遭「侮蔑」的群众扬言每天都要来艺术宫抗议，直到争议画作被撤下为止，馆方已表态不会撤。

抗议行动发言人麦德拉诺（Antonio Medrano）强调，画作体现的不是表意自由，而是败坏的道德，「他们不能这样展现我们的历史」。

沙帕塔的孙子龚萨雷兹（Jorge Zapata Gonzalez）指出，将他的「南方强人」先祖、革命运动「最纯洁高贵的象徵」描绘为同性恋，是不尊重墨西哥历史。

沙帕塔的后人已宣布，将控告艺术家查雷斯、艺术宫和文化部。

© 2019 AFP