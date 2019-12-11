巴特勒缴出大三元 热火延长赛击落老鹰

广告 继续浏览后续

（法新社迈阿密10日电） 美国职篮NBA迈阿密热火球星巴特勒、阿德巴约今天双双缴出「大三元」，率领球队在延长赛以135比121击败亚特兰大老鹰。老鹰老将卡特则成为史上第5位出赛达1500场的NBA球员。

阿德巴约（Bam Adebayo）今天在主场攻下生涯新高30分，另有11篮板、11助攻表现，缔造生涯首次「大三元」纪录，攻下20分的巴特勒（Jimmy Butler），抓下生涯新高18篮板，另传出10次助攻。

巴特勒和阿德巴约联手击败老鹰，让热火本季主场战绩提升到11胜0败，依旧保持不败之身

热火首节领先，第4节末段却一度以111比117落后老鹰，但罗宾逊（Duncan Robinson）和巴特勒接连砍进三分球，热火扳平比数并让比赛进入延长；到了延长赛热火打出一波16比0攻势，奠定胜基。

热火后卫能恩（Kendrick Nunn）轰下全场最多，也是生涯新高的36分，只差1分就能追平热火队史的菜鸟单场最高得分纪录，队友罗宾逊今天也砍进生涯新高10颗三分球，并拿下生涯新高34分。

老鹰全队有5人得分达两位数，其中以前锋韩特（De'Andre Hunter）的28分最高，后卫杨恩（Trae Young）则贡献21分，老将卡特（Vince Carter）砍下12分。

42岁的卡特今天NBA生涯出赛场次达1500场，成为史上第5人，仅次于打了1611场的派瑞许（Robert Parish）、1560场的贾霸（Kareem Abdul-Jabbar）、1522场的诺威茨基（Dirk Nowitzki）、1504场的史托克顿（John Stockton）。（译者：李晋纬/核稿：陈彦钧）

© 2019 AFP