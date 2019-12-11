布干维尔公投结果出炉 98%选民支持脱离巴纽独立

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（法新社巴布亚纽几内亚布卡11日电） 根据南太平洋小岛布干维尔（Bougainville）今天公布的公投结果，98%选民压倒性支持脱离巴布亚纽几内亚独立。这是布干维尔成为全球最新国家所跨出的一大步。

布干维尔公投委员会主席艾赫恩（Bertie Ahern）表示，17万6928名选民支持独立，占全部投票人数的98%，只有3043名选民赞成留在巴布亚纽几内亚并拥有更多自治权的选项。

法新社报导，公投结果必须经过巴布亚纽几内亚国会批准，虽然巴纽国会内部有人反对独立，但公投结果显示独立派阵营大胜，将施压莫士比港（Port Moresby）当局承认公投。

艾赫恩在布卡（Buka）发表谈话，敦促各方承认公投结果，还说这场公投攸关「你的和平、你的历史和你的未来」，并展现「文字的力量胜于武力」。

这场历史性公投为布干维尔长达数十年的和平进程及漫长的内战战后复原期画下句点。

布干维尔1988年爆发内战，直到1998年才结束，这场布干维尔叛军、巴纽安全部队及外籍佣兵之间的战争，造成多达2万人丧命，相当于布干维尔总人口的10%。（译者：李宛谕/核稿：陈彦钧）

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