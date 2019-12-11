弹劾川普条文出炉后 国会后续怎么做

广告 继续浏览后续

（法新社华盛顿10日电） 美国民主党人公布两项弹劾条文后，川普可能成为美国史上第3位遭弹劾、并在联邦参议院面临审判的总统。

川普被控滥权及妨碍国会调查。两个月来的调查发现他扣住军援，并和乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）会谈，要求基辅宣布调查2020大选可能成为他对手的前副总统拜登（Joe Biden）等民主党人。

川普否认不法，称弹劾调查是「猎巫」。

弹劾条文出炉后，接下来参众两院程序如下：

●委员会审查

联邦众议院司法委员会今明两天将辩论两项弹劾条文，也就是说，司委会将在13日前表决，决定是否把条文送交全院表决，而民主党在司委会占有极大多数，条文几乎笃定可以通过。

川普有权派出律师，但白宫表示，不会介入众院弹劾程序。

●众院表决

众院接着将辩论两项条文。

1998-99年前总统柯林顿（Bill Clinton）遭弹劾时，众院两天内花了超过13小时辩论4项条文，第2天就表决通过。

川普的两项弹劾条文也可能在两天内辩论完成。

表决通过需要简单多数，而民主党人在众院拥有233对197席的优势，因此笃定通过，川普将正式遭起诉或弹劾。

●参院审判

众院通过弹劾条文后，此案将送交参院审判，让川普成为美国史上第3位遭弹劾审判的现任总统。

审判可能于1月进行，届时议员们已结束耶诞假期的2周休会回到国会。

参院多数党领袖麦康奈（Mitch McConnell）上周公布的2020年官方行事历中，1月的行程全部留白，显示弹劾审判预料会花费几乎整个月。

麦康奈将控制流程，也可能决定流程历时，限制或延长作证与辩论时间。当年柯林顿的审判历时6周。

最高法院首席法官罗伯兹（John Roberts）将主持审判，100位联邦参议员将担任陪审员的角色，联邦众议员作为检察官的角色，川普的律师则会代表辩护。

定罪川普且强迫他辞职的情况不太可能发生，因为那需要参院2/3通过，而目前坚定支持川普的共和党人在100席的参院掌握53席。

© 2019 AFP