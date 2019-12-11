扭转早盘跌势 亚股大多收高

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（法新社香港11日电） 亚洲各国股市今天扭转早盘跌势，终场大多上涨，但美中贸易谈判鲜少传出新进展，加上华府尚未取消预计15日对1600亿美元中国输美商品加徵的关税，投资人感到越来越不安。

美中两国谈判代表还在尝试敲定局部贸易协议之际，各大证券交易所仍弥漫乐观气氛。同时，大多数观察人士认为美中双方最终会达成协议，这种预期心理已带动全球股市数周涨势。

但美国预计15日对价值1600亿美元的中国输美商品加徵关税，目前尚未传出白宫可能延后期限的消息。取消对中国商品加徵关税是北京当局在贸易谈判中提出的关键要求。

白宫经济顾问柯德洛（Larry Kudlow）昨天警告，预计15日实施的关税措施目前仍可能如期生效。

柯德洛表示：「现实情况是，那些关税仍摊在谈判桌上。」但他说，川普已对中国传达「有建设性且乐观的基调」。

亚洲股市扭转早盘跌势，收盘大多上涨。香港恒生指数终场上涨0.8%，收26645.43点。上海综合指数小涨0.2%，收2924.42点。雪梨股市上扬0.7%。首尔股市收涨0.4%。台北股市上涨0.6%。

但东京股市日经225指数小跌0.1%，收23391.86点。曼谷股市也下跌0.1%。（译者：李宛谕/核稿：陈彦钧）

© 2019 AFP