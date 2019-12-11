气候变迁绩效指标 美国沙乌地垫底

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（法新社马德里10日电） 一项评比各国温室气体排放状况的全球指标，今天在联合国气候峰会公布。评比结果指出瑞典名列前茅，而美国与沙乌地阿拉伯等主要污染国「几无任何迹象」已在减少排放。

这项「气候变迁绩效指标」（Climate Change Performance Index, CCPI）评估57个国家与欧洲联盟的温室气体排放情况、再生能源占比以及气候政策。

评比结果发现美国表现垫底，沙乌地阿拉伯倒数第二；瑞典则名列前茅。但有数个国家的排放量的确较去年减少，主因各产业普遍逐步淘汰煤炭。

尽管评比结果差异甚大，欧盟内部异质性也很高，但报告发现，没有一个国家正朝实现巴黎气候协定的目标迈进。

2015年联合国气候峰会通过巴黎气候协定，各国同意致力把全球气温上升幅度，控制在较工业革命前水准高出摄氏2度以下。但美国总统川普已正式通知联合国，美国将退出这项全球减排计画。

这项指标也发现，作为全球最大单一排放国的中国已采取「中等行动」，对再生能源作出高额投资。但评比结果同时警告，北京若按计画继续兴建燃煤发电厂，就可能跌至最差层级。

指标报告的共同作者、国际组织「德国看守」（Germanwatch）成员哈根（Ursula Hagen）则说，美国与中国正「处于（对抗气候变迁的）关键时期」。

哈根表示：「这项指标显示全球排放情况有好转迹象，包括煤炭消耗量减少。但还有几个大国仍在尝试抗拒这项趋势，尤其是美国。…未来情势有很大部分端视中国进一步动向和美国大选而定。」

© 2019 AFP