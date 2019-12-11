破纪录史上最高薪 洋基9年百亿网罗柯尔

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（法新社纽约11日电） 美国职棒大联盟MLB今年最受瞩目的自由球员，右投手柯尔（Gerrit Cole），据传同意纽约洋基开出的9年3.24亿美元（约新台币100亿元）合约，合约总值、平均年薪都打破联盟纪录。

今年29岁的柯尔，今年在休士顿太空人投出亮眼的一季，例行赛战绩20胜5败，防御率2.50让他成为美国联盟防御率王，并以全大联盟最多的326次三振拿下美联三振王。

率领华盛顿国民在今年迎来队史第一座世界大赛冠军，并夺下世界大赛最有价值球员（MVP）的王牌投手史特拉斯堡，9日以7年2.45亿美元（约新台币75.3亿元）天价合约续留母队，合约总值、平均年薪创下纪录，但今天这两项纪录被柯尔打破。

来自加州的柯尔，过去就曾称受父亲影响，一直是洋基球迷，2008年首度参加选秀，如愿被洋基选上，但他最后决定先念大学，首度与洋基擦身而过。

2011年柯尔再投身选秀，被匹兹堡海盗以状元签选入，2017年海盗欲将已成为王牌投手的柯尔交易出去，当时洋基传出有意出手，后来因为海盗开出的条件太高而收手，柯尔才在2018年转到太空人，那是他二度与洋基无缘。

© 2019 AFP