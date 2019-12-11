私密简讯遭恶意曝光 FBI前律师告上法院

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（法新社华盛顿10日电） 美国联邦调查局（FBI）一名前律师不满自己私人简讯被总统川普拿来说嘴，今天告上法院，控告美国司法部和FBI「不法向媒体揭露有关她的讯息」，侵犯她的隐私权。

根据诉状，FBI前律师佩吉（Lisa Page）主张，司法部和FBI将她和FBI前探员史卓克（Peter Strzok）间的375则简讯内容不法提供给媒体，因此寻求至少1000美元的经济损失。

佩吉和史卓克2016年大选期间时有婚外情关系，两人程度不一地参与两项重叠的调查工作，一是民主党候选人希拉蕊．柯林顿（Hillary Clinton）不当使用个人电脑伺服器，二是俄罗斯介入大选、推升共和党候选人川普的选情。

俩人互传的简讯混杂着枕边细语、办公室政治，以及对两位候选人的评论。

当俩人简讯内容曝光，就成了川普拿来证明通俄门调查出自政治动机的证据。 诉状称，外泄简讯内容的人寻求「宣传不实陈述，即原告（佩吉）等FBI人员对川普总统存有偏见、密谋暗中重挫川普，并涉嫌从事犯罪行为，包括叛国」。

诉状称，简讯外泄让佩吉「成为美国总统、总统盟友和支持者一再攻击的对象」。

佩吉点出，川普在推文提到她超过40次，在公开场合也提过数十次，把她和史卓克冠上「FBI恋人」的称号。

她说：「很难不出面捍卫自己，并让恨我的人握有叙事权。我决定找回自己的力量。」

© 2019 AFP