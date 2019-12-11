纽西兰白岛火山恐再爆发 当局宣布善后工作暂缓

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（法新社纽西兰华卡塔尼11日电） 纽西兰白岛火山爆发已酿6死30伤，当地警方今天表示，火山还在冒烟，现在冲进去「太疯狂」，因此宣布暂缓善后工作。

纽西兰北岛（North Island）外海的热门观光景点白岛（White Island）火山9日突然爆发，导致6人丧生，8人失踪但生还机会渺茫，30人受伤。

火山爆发时共有47名观光客在岛上游览，许多幸存者虽逃出生天却受到严重烧烫伤，至少9人伤势危急。

警务部长奈许（Stuart Nash）表示，他明白家属希望能替亲人善后的心情，但救难队别无选择，只能等待。

奈许表示，地震学家预测白岛火山有50%的机会将再度爆发。他表示，火山口还在喷发有毒气体，且火山爆发之后，岛上覆盖了厚厚一层的酸性火山灰。

他告诉纽西兰广播电台（Radio New Zealand）说：「明知不安全还派遣人员执行任务，这么做会太疯狂。」

「我们必须顾及纽西兰警务人员的安危，确保我们派他们处理的情况皆安全无虞。」

奈许表示，幸存者在火山初次爆发逃离现场后，侦察机旋即出动并判定岛上已无其他生还者。

警方希望送出无人机探测岛上有毒气体浓度是否适合登岛，但目前为止都因为风大而无法起飞。

当地天气状况预计明天将转坏，让当局展开善后工作的压力日增。

警方告诉记者：「我们每2、3个小时就评估一次整体状况，确定是否能登岛。」

© 2019 AFP