美国会议员通过国防预算 美军将增太空军种

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（法新社华盛顿10日电） 根据美国国会议员今天支持的协议，美国将成立太空部队作为最新军种，并将编列7380亿美元的军事开支，实现美国总统川普的优先事项。

「国防授权法案」（NDAA）的2020年开支比去年授权的7160亿美元跃升不少，将用于支付许多各种不同的军事活动，也将完成川普的优先事项，继陆、海、空军、陆战队及海岸防卫队后，创建以太空为基础的美军第6军种。

这项法案获得联邦参众议院军事委员会的民主党与共和党国会议员批准，很有可能在国会过关。经过数个月的协商，民主党人同意通过这项举措，以换取法案纳入联邦政府雇员享有12周有薪育婴假的两党协议。

根据协议，12周有薪假将扩展至210万名生产或领养婴孩的文职联邦政府雇员，在政治立场南辕北辙的情况下，这是两党罕见取得共识的例子。

同时，国会每年必须通过的军事支出法案，将拨出6350亿美元给五角大厦使用，另将拨出231亿美元给能源部用于美国核子武器维护及燃料添加。

美军在阿富汗、叙利亚、伊拉克及索马利亚等国的行动，将获得715亿美元预算，这笔钱也用于支付军事人员薪资的3.1%调涨，增幅是过去10年最高。

这笔资金也将同样拨出53亿美元作为「紧急灾难复原」费，用于恢复佛罗里达州及北卡罗来纳州去年分别遭飓风佛罗伦斯（Florence）及麦可（Michael）破坏的军事基地。

这笔金额比白宫要求的92亿美元还少很多，当局想拨其中一部分紧急资金建造美墨边界围墙。川普曾说，高墙对遏止非法移民是必要的。川普这项争议竞选承诺造成巨大分歧，可能将再度于未来的预算案引发争执。

国会议员在法案其他内容添加使用条款，控制五角大楼的资金使用，包括禁止减少驻南韩美军人数，禁止向土耳其交付F-35先进匿踪战机并禁止从中国购买列车或巴士。

© 2019 AFP