联准会年终决策会议 利率料按兵不动

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（法新社华盛顿10日电） 美国联邦准备理事会（Fed）今起召开为期两天的会议，外界一面倒预期联准会在今年最后一次决策会议中，将维持利率不变。

美国今年夏秋已经3度降息，联准会官员表示，他们暂时将按兵不动，先观察美国经济的表现。

联准会预定在格林威治时间11日19时（台北时间12 日凌晨3时）公布货币决策，以及一连串经济预测。联准会主席鲍尔（Jerome Powell）也将随即举行记者会。

根据6日出炉的经济数据，美国11月新增就业远远超乎预期，雇主对劳动市场需求恐开始消退的疑虑因此一扫而空。

Grant Thornton首席经济学家史万克（Diane Swonk）说：「这让联准会在2020年，或至少在我们进入新的一年之际，可以放心退场观望。」

美国消费者支出和信心都很强劲。房市也呈现上扬。随着雇主持续招募员工，失业率仍处于低档。第3季国内生产毛额（GDP）虽放缓，但表现仍比之前担心的情况为佳。

倘若华府和北京双方顺利敲定初步的贸易协议，或至少暂时停止恶意相向，不确定性因此结束，可望大大提振企业。

然而，经济学家表示，联准会可能很快就会感受到恢复降息的压力。

尽管更多正面数据出炉，但经济的阴影仍持续存在。经调整后的10月通膨和消费者支出，都创下2月以来最疲软的水准。

高频经济公司（High Frequency Economics）的法鲁奇（Rubeela Farooqi）表示，倘若今年最后一季和明年首季GDP成长跌破2%，联准会可能被迫祭出刺激经济措施。

「他们可能被迫在第一季结束前行动。」

© 2019 AFP