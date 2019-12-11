联合组阁协商不看好 以色列恐12个月内3度大选

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（法新社耶路撒冷11日电） 以色列经数月政治动荡，今天午夜之前四面楚歌的总理尼坦雅胡若未能与对手甘茨打开僵局，以色列势得进行另次大选，一旦如此，1年之内举行3次大选，将是以国破天荒第一遭。

尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）与主要对手甘茨（Benny Gantz）数天来相互中伤，最后一刻的协议看似机会渺茫，而两人也一直未能在国会中取得执政的多数。

现在情势看来，这位以色列有史以来执政最久的总理，恐将面对另一次政治战斗。目前以看守内阁执政的尼坦雅胡，必须在联合党（Likud Party）党内摆平其他挑战者，而此时此刻他因涉贪腐案，势力正被削弱中。

一年之内举行3次大选，将会是以色列破天荒第一次，双方须在午夜11时59分达成最后协议，才能翻转第3次大选命运，否则总统李佛林（Reuven Rivlin）将宣布协商破裂，并举行另次大选，时间可能是明年3月。

领导保守派联合党的尼坦雅胡与带领中间派蓝白联盟（Blue and White）的甘茨，一直在讨论组成联合政府的可能，但对于谁来领导新政府，双方都无法达成共识。

上个月尼坦雅胡因涉数起贪腐案被起诉，甘茨当时要求他下台。

以色列媒体普遍认为，双方协商不会有任何成果，只有破裂一途，疲惫的选民将被迫在12个月内第3度上投票所投票。

© 2019 AFP