邻国传非洲猪瘟疫情 德国全力防范保护养猪业

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（法新社柏林11日电） 为了防堵野猪将邻国的非洲猪瘟（African Swine Fever）疫情带入国内，德国当局正部署大量防御措施，例如嗅探犬、无人机及通电围篱，以避免蓬勃发展的国内猪肉产业遭逢浩劫。

德国狩猎协会发言人芮恩瓦特（Torsten Reinwald ）告诉法新社：「问题不再是猪瘟是否会传入德国，而是什么时候传进来。」

非洲猪瘟病毒对人体健康无害，但可让家猪或野猪致命性出血，要摆脱这种病毒的唯一方法，就是大量扑杀养猪场的猪只，这对德国猪农将是场恶梦。德国每年生产500万吨猪肉，其中有一半销往国外市场，就算出现单一病例，都可能重创这个欧洲最大猪肉出口国。

德国肉类产品协会代表德玛（Sarah Dhem）指出：「像中国这样的国家实施全面进口禁令的可能性相当高。」她举例说，比利时去年爆发数起病例后，中国就下达了全面进口禁令。

损失可能高达数十亿欧元，而欧洲市场可能会充斥着降价猪肉。

波兰西部一处养猪场11月出现非洲猪瘟病例，这让猪农们纷纷开始担忧，但要等到波兰小镇诺佛哥罗得鲍布然斯基（Nowogrod Bobrzanski）附近发现有野猪罹患非洲猪瘟时，才真正引发警戒。这个小镇距离德国边界仅40公里。

德国地方当局因此开始使出浑身解数。

接壤法国边界的德国萨兰邦（Saarland），成群的嗅探犬被派往寻找野猪遗体，以便迅速移除任何可能的病源。

在波兰旁边的萨克森邦（Saxony），兽医及紧急工作人员展开疫情一旦爆发的演习，并使用无人机与红外线热像仪寻找生病的野猪。

德国东北的麦克伦堡-西帕默瑞尼亚邦（Mecklenburg-Western Pomerania）则准备了50公里长的通电围篱，防范野猪跨越德波边界。

因为担心非洲猪瘟疫情扩散至德国可能是无法避免的，丹麦也在长达70公里的丹德边界架设栅栏。

中欧及东欧地区自2014年起爆发了数波非洲猪瘟疫情，严重破坏当地养猪业。（译者：侯文婷/核稿：陈彦钧）

© 2019 AFP