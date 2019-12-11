野火毒烟霾民众健康亮红灯 2万雪梨人上街抗议

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（法新社雪梨11日电） 澳洲最大城市雪梨今天有约2万名民众上街抗议，要求政府尽速采取行动，以因应气候变迁带来的环境挑战。近日凶猛森林野火令雪梨饱受浓烟之苦，民众健康频亮红灯。

由于乡间野火频传，雪梨过去几周都笼罩在有毒烟霾中，导致上周医院急诊人数窜升25%，救护车被呼叫次数则激增30%。

市府卫生部门高阶官员指出，一般人遇毒烟霾会有眼睛、鼻子和喉咙疼痛等症状，气喘、肺气肿和心绞痛等患者则可能病情加重。

此外，根据澳洲联邦科学与工业研究组织（CSIRO）科学家麦尔（Mick Meyer），除了浓烟，野火还释放细小微粒，它们可深入人类肺部，并随时间造成严重健康问题。

昨天雪梨各地烟雾警报器警铃大作，大楼人员被迫疏散，学童不能外出，渡轮也遭取消。

破坏力强大的野火令民众关注气候变迁议题。科学家指出，今年野火比往年早发生、强度也更高，而此现象肇因于全球暖化和长期旱灾。

行动主办方估计，今天上街抗议的约有2万人；警方的数据则为1万5000人。抗议民众纷纷表达对政府的不满，怒斥当局在因应气候变迁挑战方面缺乏作为。

主办人拉费蒂（Chloe Rafferty）指出，大众明白，「气候危机并非未来才会发生的事，我们现在正经历它」 。

官方数据显示，2019年可能会是澳洲有纪录以来最炎热和干燥的一年。

各界普遍认为，尽管澳洲今年死于野火的人数尚未破国内纪录，延烧面积却极可能是历年最大，达300万公顷。（译者：陈韵聿/核稿：陈昱婷）

© 2019 AFP