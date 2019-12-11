2019年北极情势堪忧 创逾百年来第2高温

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（法新社华盛顿10日电） 根据今天公布的一份报告，北极历经1900年以来第2高温的一年，引起夏季海冰过少与海平面上升等疑虑。

自1990年代起，北极暖化速度是地球其他地区的2倍快，气候学家称这种现象为「北极放大效应」（Arctic amplification）。过去6年也是北极地区历来最热的6年。

根据美国国家海洋暨大气总署（NOAA）今天公布的「北极年度报告」（Arctic Report Card），2018年10月至2019年9月这12个月，北极均温比1981至2010年的平均值高出摄氏1.9度。

这份年度报告并提到，9月测量到的夏末海冰覆盖率，是有卫星纪录的41年来第2低，追平2007年和2016年纪录。

只有2015至2016年同期数据可超越今年9月截止的年度纪录。2015至2016年是1900年开始记录以来最热的一年。

在俄罗斯和美国阿拉斯加之间的白令海（Bering Sea），前两个冬季的最大海冰覆盖率都不到长期平均的一半。同时海冰厚度也变薄，使得替白令海峡（Bering Strait）小岛狄沃米达（Diomede）提供补给的飞机无法再降落。现在当地居民得仰赖较不可靠的直升机。

海冰厚度对于当地人使用雪地摩托车移动、储放船只、猎捕海豹和捕鲸等活动十分重要。而海冰等到秋季较晚才形成，也让居民一年中被孤立的时间更长。固定于海床的冰愈来愈罕见，同样让渔民与猎人储存设备面临麻烦。

根据北极年度报告，不只是海冰消退，格陵兰岛的冰同样在融化，导致全球其他地区海平面上升。每年光是格陵兰岛融冰就让全球海平面上升0.7毫米。

科学家表示，若格陵兰的冰全数融化，或是落入海洋成为冰山，全球海平面将上升7.4公尺。

© 2019 AFP