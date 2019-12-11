62年老飞机装上电力发动机 为无碳飞行点燃希望

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（法新社温哥华10日电） 美国企业与加拿大公司合作，把62年老飞机改良成为全球首架电动商业飞机，今天在加拿大温哥华展开测试首航，为航空公司有朝一日终结排放污染带来一丝希望。

以西雅图为据点的工程企业magniX执行长甘萨斯基（Roei Ganzarski）表示：「这证明全电力的商业飞行是可行的。」

这家公司负责设计这架飞机的发动机，并与过去一年载送50万旅客往返温哥华、滑雪胜地惠斯勒（Whistler）、邻近岛屿和沿海社区的加拿大港湾航空公司（Harbour Air）合作。

甘萨斯基表示，这种科技意味将替航空公司大大节省开支，更别说还能达到「零碳排」。他告诉记者：「这代表电力飞行时代的开端。」

随着民众愈来愈长穿梭天际，而新科技崛起缓慢，民航业成为二氧化碳排放量成长速度最快的来源之一。

根据欧洲环保署（EEA），每位乘客飞行一公里，就会排放285公克的二氧化碳，使航空业的温室气体排放量远超过所有其他类型交通工具。温室气体会造成全球暖化及气候变迁，促使比以往更严峻的干旱、风暴及海平面上升。

这架机龄62年的6人座哈维兰DHC-2海獭（de Havilland Canada DHC-2 Beaver）水上飞机装上电力发动机后，摇身成为一架电动飞机，由港湾航空公司创办人兼执行长麦道高（Greg McDougall）驾驶。

「对我来说，这次飞行与驾驶海獭时无异，但这是安装电力发动机的海獭飞机。」

麦道高在日出后不久，在约100名观众眼前，驾驶飞机沿着温哥华国际机场附近的弗雷泽河（Fraser River）短暂绕圈。（译者：侯文婷/核稿：刘文瑜）

© 2019 AFP