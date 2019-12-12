世界球后巴蒂 获选WTA年度最佳球员

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（法新社洛杉矶11日电） 2019年破茧而出的澳洲网球女将巴蒂（Ashleigh Barty），及法网后冠、世界球后荣耀于一身，今天再获选世界女子职业网球协会（WTA）年度最佳球员。

巴蒂是继1976年的古拉贡（Evonne Goolagong Cawley）以来，首位在女子网球世界排名冲上第1的澳洲选手，如今更在82%媒体投票支持下，获颁年度最佳球员殊荣。

这个头衔对在法国网球公开赛赢得生涯第一座大满贯金杯的巴蒂来说，确实实至名归。

她在2019年共拿4座冠军，包括至高无上的WTA年终赛。WTA年终赛奠定她年终世界排名第1的地位。

巴蒂今年拿下57场胜利，她的世界排名在9月升上第1，年终时世界排名积分比排名第2的捷克女将普里斯科娃（Karolina Pliskova）多了将近2000分。

23岁的巴蒂，本季开始时，世界排名位居第15。

巴蒂的教练泰泽尔（Craig Tyzzer）也获选WTA年度最佳教练。

这次的票选中，巴蒂票数领先其他大满贯冠军得主，包括加拿大的安德里斯库（Bianca Andreescu）、罗马尼亚的哈勒普（Simona Halep）等人。

拿下大满贯美网冠军的19岁新秀安德里斯库，获得WTA年度最佳新秀奖肯定。

美国新秀科甯（Sofia Kenin）获颁年度最佳进步奖，瑞士选手班西琪（Belinda Bencic）获选为年度最佳复出球员，匈牙利女将巴波斯（Timea Babos）和法国选手美拉德诺维奇（Kristina Mladenovic）的组合则成为年度最佳双打。

© 2019 AFP