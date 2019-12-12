前联准会主席生前警告 川普时代无政府主义势力崛起

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（法新社华盛顿11日电） 媒体今天刊登一篇向已故美国联邦准备理事会（Fed）前主席伏克尔（Paul Volcker）致敬的社论，他在文中对美国总统川普时代「无政府主义势力」的崛起发出严重警告。

「金融时报」（The Financial Times）在社论中引述伏克尔看法，他哀叹川普经常攻击联准会，是个值得「严重关切的问题」。伏克尔曾遏制美国1980年代通货膨胀。

伏克尔表示：「二战过后，我们不曾见过一位总统如此公开地企图支配联准会政策。」

川普一直严厉批评现任联准会主席鲍尔（Jerome Powell），称他「无知」并持续推文要求降低利率。

联准会今年以来3度降息后，今天一如预期维持基准利率不变，鲍尔认为这个利率水准将维持适当，直至情势显示经济展望出现变化，联准会今后将关注低通膨和世界经济问题。

伏克尔在1979至1987年间担任联准会主席，他呼吁联准会官员和国会「让联准会继续保有能力，为国家利益而行动，无党派政治目的」 。

他警告：「无政府主义势力正在消除保护我们空气、水资源和气候的政策。」

「这种势力企图败坏我们民主的支柱：选举权和公平选举、法治、媒体自由、权力分立、科学信仰和真理本身的概念。」

本月8日过世的伏克尔在9月写下这些文字，作为他自传平装版后记。（译者：徐睿承/核稿：刘文瑜）

© 2019 AFP