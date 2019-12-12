华为案外交危机 加拿大民众对中国反感加深

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（法新社蒙特娄11日电） 中国科技大厂华为财务长孟晚舟和2名加拿大人士遭拘留衍生出的外交危机进入第2年，今天出炉的民调显示加拿大民众对中国的反感加深。

雷德民意测验机构（Angus Reid）近几周来进行民调，1499名受访者中有2/3表示对加拿大第2大贸易伙伴中国的观感不佳，比去年的51%还高。

10人中有9人表示，他们无法信任中国会捍卫人权，也不认为中国会避免用政治手段干预司法事务。

雷德民意测验机构在声明中表示：「尽管杜鲁道政府正在针对日渐升温的紧张情势思索解决选项，但加国人民对中国却越来越反感。」

去年12月加拿大当局在温哥华逮捕孟晚舟，9天后中国也拘留加拿大前外交官康明凯（Michael Kovrig）和商人史佩弗（Michael Spavor），此后两国关系跌到谷底。

根据雷德的民调结果，加拿大人对孟晚舟被捕看法不一，半数认为当局做法没错，另一半则认为加拿大应该反抗美国在逮捕孟晚舟的要求。

同时，尽管渥太华当局仍在衡量是否依美国要求，封杀华为参与5G网路建设，有7成加拿大受访者认为，当局不应该放行允许华为销售零件给国内通讯公司来打造下一代的网路设备。（译者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）

© 2019 AFP