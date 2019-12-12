审议弹劾条款 民主共和两党舌战聚焦滥权

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（法新社华盛顿11日电） 美国联邦众议院司法委员会针对弹劾总统川普展开历史性激烈辩论，在野的民主党人说川普距离独裁只有一步之遥，共和党人则奋力捍卫川普所作所为。

在为期两天的辩论首日，民主党与共和党在权衡两项弹劾条款时，对川普抱持南辕北辙看法。

川普被控向乌克兰施压，要求乌克兰协助调查民主党籍的前总统拜登（Joe Biden）父子，进而介入2020年美国总统选举，川普涉嫌为了政治上一己之私，滥用总统权力。

法新社报导，众议院司法委员会的结论大致没有悬念，在这周末之前，民主党人居多数的司法委员会预期将会通过针对川普的弹劾罪名，并送交众议院全院于下周表决。

但在电视转播的审议过程中，众议员们看起来像是在对选民喊话；如果一如预料，川普必须于明年一月接受联邦参议院弹劾审判，选民的感受势必会很关键。

民主党籍的司法委员会主席纳德勒（Jerry Nadler）以沉重语调宣布开始审议两项弹劾条款，根据这两项条款，川普把个人政治利益置于美国国家安全、自由公平选举以及国会追究公职人员责任的能力之上。

纳德勒表示：「如果总统可以先滥权，然后又阻挠国会获取资讯的所有要求，国会就无法履行制衡行政部门的职责，总统也就成了独裁者。」

但共和党籍资深众议员柯林斯（Doug Collins）反驳说，民主党从川普于2017年一月就任以来就想弹劾他，除了「滥权」以外没有别的明确事例。

柯林斯说，滥权是很普通、很笼统的指控，「你回家挑出一个看总统不顺眼的事务，那就是你所谓的滥权」。

如果众议院成功弹劾川普，他将成为美国史上第3位被众议院弹劾并接受参议院审判的总统。

但参议院认定川普有罪且应解职的可能性不大，因为参议院目前由共和党掌控多数。

在川普之前，曾被众议院弹劾、但参议院认定无罪的两位前总统为约翰逊（Andrew Johnson）及柯林顿（Bill Clinton）。

© 2019 AFP