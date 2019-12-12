川普签署行政命令 不准校园抵制以色列

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（法新社华盛顿11日电） 今天是犹太教的光明节，美国总统川普在这天签署行政命令，重新定义「犹太教」（Judaism）一词。由于这一步让当局得以在大学校园内取缔抵制以色列的行为，因而引发争议。

美国总统选举再过不到一年就要举行，共和党的川普曾说自己是史上最挺以色列的美国总统，他藉着光明节（Hanukkah）机会，进一步坚定他赢得美国犹太民心的努力。这个群体传统上较支持民主党。

川普在白宫表示：「我会永远与我们可贵的朋友及盟邦以色列站在一起。」

他绕过国会程序，直接签署行政命令，基本上让犹太教一词同时含有「国籍」和「宗教」的意思。白宫声明表示，这道命令厘清了1964年的美国民权法案第6条也适用于反犹行为，因为美国民权法案第6条禁止基于种族、肤色、原生国的歧视行为。

川普这条行政命令看起来虽然只是学术上的变更，实际上却具有重大法律影响，允许政府镇压各大院校内的反以色列抵制运动。

川普说，这道行政命令是要「打击反犹主义」，「适用于利用反犹仇恨做买卖的组织」。

确切来说，这道命令目的是镇压校园内针对以色列发起的「抵制、撤资及制裁」（BDS）运动。抵制以色列运动包括断绝与以色列有关的政治、经济、文化联系，例如不买以色列制的商品，藉此抗议以色列对巴勒斯坦发动军事攻击及占地。

这类行动在校园的支持度愈来愈高，但以色列政府认为抵制运动是出于反犹。而川普签署这道命令后，大学若不阻止这类行动，恐遭政府大砍资金。

川普说：「我们要向大学传达的讯息是，如果你们想拿到每年都有的大笔联邦预算，就必须拒绝反犹主义。」（译者：曾依璇/核稿：蔡佳敏）

© 2019 AFP