布干维尔公投主席：一面倒支持独立令巴纽震惊

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（法新社雪梨12日电） 南太平洋小岛布干维尔（Bougainville）公投出炉，98%选民支持脱离巴布亚纽几内亚独立。公投委员会主席艾赫恩表示，这种一面倒的结果震撼巴纽，他吁请尽速启动独立谈判。

公投结果否决扩大自治权但继续接受巴布亚纽几内亚管辖，艾赫恩（Bertie Ahern）表示，「我想巴纽当局对此感到意外」。

他说：「他们（巴纽）必然以为，表决结果会有可观的比例支持扩大自治权，他们大概以为可能会有约有20%选民支持这种安排。」

艾赫恩说：「结果使巴纽上下受到冲击，我认为，他们已觉悟到，情况如此是因为多年的轻忽和未能履行承诺所致。」

公投仅属谘询性质，尚须经巴纽国会批准方具效力。但国会方面担心，布干维尔独立恐将挑起各地区向业已脆弱的中央政府要求扩大自治权。

澳洲智库罗伊国际政策研究院（Lowy Institute）人员麦克劳（Shane McLeod）说，公投的支持票数之多，已使独立「几乎无可避免」，而「这恐将破坏巴纽内部政局的稳定性」。

巴纽当局迄今反应谨慎，总理马拉普（James Marape）说，「政府已经听到你们的声音」；并强调，目前需要一个「可供国会考虑的持久政治解决方案」。

艾赫恩说，这种初步反应令人鼓舞，他很高兴马拉普决定明天视察布干维尔。（译者：林沂锋/核稿：张佑之）

© 2019 AFP