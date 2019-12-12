总统杯高球赛首日 国际队4比1领先美国队

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（法新社墨尔本11日电） 总统杯高球赛首日5场4人4球赛中，国际队爆冷拿下4场胜利，美国队仅靠老虎伍兹、汤玛斯拿下1胜，首日国际队以4比1领先美国队。

两年一度的总统杯（Presidents Cup），由「美国队」与由非欧洲国家球员组成的「国际队」交手，这次比赛美国队由老虎伍兹（Tiger Woods）担任队长，国际队的队长则是南非老将埃尔斯（Ernie Els）。

赛事1994年开办以来，美国队战绩10胜1和1负，国际队唯一1次拿下总统杯胜利，是在1998年的第3届赛事，当时的比赛正是在墨尔本进行。

4天的总统杯赛事，首日进行5场4人4球赛，明天将打5场4人2球赛，14日将有4场4人4球赛和4场4人2球赛，最后1天15日将是12场的个人对抗赛。每场比赛获胜的队伍都能获得1分积分，若战成平手则两队各获0.5分，最后将得分加总，得分较多的一队获胜。

今天的5场4人4球赛，美国队由队长伍兹亲自出马，和汤玛斯（Justin Thomas）打第1组出发的比赛，对上国际队澳洲选手李希曼（Marc Leishman）与智利选手尼曼（Joaquin Niemann），伍兹和汤玛斯在打完15洞后，以赢4洞剩3洞的成绩，为美国拿下第1场胜利，也先拿下1分积分。

代表国际队的潘政琮和松山英树搭档，在第4组出发比赛对上美国队的辛浦森（Webb Simpson）和利德（Patrick Reed）。

潘政琮今年4月在美国RBC传承高球赛（RBC Heritage）抱回生涯首座美巡赛冠军，这次获选参加总统杯，是台湾首位获得这项殊荣的选手。这次国际队的李昊桐，则是第一位参加总统杯的中国选手。

潘政琮和松山英树这组打完5洞领先2洞，对手第6洞追回1洞，但潘政琮第9洞打出平标准杆，对手则是吞下柏忌，这让国际队再把领先拉开到2洞，随后美国队在第12洞、第16洞靠利德抓下小鸟扳平，但松山英树在第17洞抓下小鸟，最终这组国际队组合就以赢1洞拿下胜利。

另外3场比赛，国际队都拿下胜利，今天比赛结束后，国际队以4比1领先美国队。

© 2019 AFP