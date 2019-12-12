福岛清理作业减少辐射污染 森林区未处理

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（法新社巴黎12日电） 法国科学家今天在「土壤」（Soil）期刊指出，日本福岛核电厂的清理作业，已大量减少辐射污染，但未处理的森林区域仍是一大问题。

福岛核电厂于2011年遭大规模地震及海啸重创，引发的核灾规模仅次于1986年车诺比（Chernobyl）核灾事故，外泄的辐射物质遍及广大区域。日本当局锁定9000平方公里污染最严重土地进行补救工作。

根据「土壤」期刊上针对清理作业研究的评估，补救作业包括刮除土壤最上层5公分，已证实能降低约80%最普遍污染源「铯137」 （Caesium 137）。

评估报告第一作者、巴黎附近气候与环境科学实验室研究员艾夫拉（Olivier Evrard）表示，在最能接近的地区，这项方法已证明能有效处理「铯137」。

然而，评估报告也表示，这项方法有严重缺点，除了迄今至少耗费240亿欧元（270亿美元），此处理方法也产生大量废弃物，即2000万立方公尺表土，大多数表土可能将需安全储存30年，最后再进行处理。

主要的问题是，补救工作仅在可耕地及其他易接近的土地上进行，但占污染区约3/4的森林区域仍未经处理。

© 2019 AFP