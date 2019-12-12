联准会宣布最新利率决策 亚股大多追随美股收高

广告 继续浏览后续

（法新社香港12日电） 美国联邦准备理事会昨天暗示，他们明年一整年都不太可能调整基准利率。市场预期联准会将维持低利率一段时间，带动华尔街昨天收高，亚洲股市今天大多追随美股涨势收红。

投资人也在追踪中美贸易谈判进程。由于美国对中国商品加徵新一轮关税的期限逼近，且目前尚未出现华府可能延后加徵关税的迹象，市场感到越来越不安。

市场主要把焦点放在中美这两大经济强权间的贸易谈判，但联准会（Fed）昨天宣布的最新利率政策吸引了投资人目光。

联准会表示，经过两天的货币政策会议，他们决定维持目前的基准利率不变，并将目光放在全球经济发展与低通膨压力。联准会今年已降息3次，联准会的评论暗示，它明年一整年可能会按兵不动。

市场预期低利率水准会维持一段时间，带动华尔街股市昨天收盘小涨，亚洲股市今天大多追随美股涨势收红。

香港恒生指数终场上涨1.3%，收26994.14点。东京股市日经225指数上扬0.1%，收23424.81点。首尔股市收涨1.5%。台北股市上涨1.2%。新加坡股市上涨0.7%。

但上海综合指数收盘下跌0.3%，收2915.70点。雪梨股市下跌0.7%。（译者：李宛谕/核稿：刘学源）

© 2019 AFP