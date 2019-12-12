英国关键国会大选与脱欧相关时程

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（法新社伦敦12日电） 英国12日举行国会大选，这会是波折不断脱离欧洲联盟过程中的关键时刻。以下是英国国会大选及其后相关时程。

●2019年12月12日：国会大选投票日

英格兰、苏格兰、威尔斯和北爱尔兰选民将投票选出英国下议院650名议员，投票所从早上7时（格林威治时间7时）开放到晚上10时（格林威治时间22时）。投票结束后公布的出口民调，将可大致看出主要政党的表现。官方计票结果将会连夜陆续出炉。

与此同时，欧盟各国领袖将在布鲁塞尔展开两天高峰会议，英国首相强生（Boris Johnson）则会因大选缺席。

●2019年12月13日：新政府

若强生所属保守党赢得下议院过半数席次，他将前往白金汉宫，正式获女王伊丽莎白二世（Elizabeth II）重新任命为首相。若未能赢得过半数席次，他将继续留在首相官邸唐宁街10号，直到他或主要反对党工党领袖柯宾（Jeremy Corbyn），争取到与其他小党合作，掌控下议院过半席次。

●2019年12月17日：重启国会

新当选议员将选出下议院议长，而11月4日才当选下议院议长的霍伊尔（Lindsay Hoyle）可能会重新获选。650位议员将正式宣誓就职。

●2019年12月19日：女王发表「御座致辞」

若保守党赢得过半数席次且强生续任首相，他将迅速阐明立法议程，由女王在上议院发表「御座致辞」（Queen's Speech）宣读。女王宣读后，宣告国会开议。

●2020年1月31日：英国正式脱欧

脱欧期限定于明年1月31日，这是自2016年脱欧公投以来的第4个脱欧最后期限。倘若强生赢得大选，他将寻求在最后期限前，让国会通过先前与欧盟达成的脱欧协议，确保顺利脱欧。倘若工党执政，英国可能会第4度要求延后脱欧，但必须获欧盟27个会员国一致同意。

●2020年7月1日：英国与欧盟贸易谈判截止

若完成脱欧，英国将进入过渡期，直到2020年12月31日实际上与欧盟关系维持不变。这是为了让双方有时间协商新的贸易和防卫合作关系。英国可要求延长过渡期1至2年，但必须预先在7月1日以前知会欧盟。若错过此期限，将不再有任何延期机会。

●2020年12月31日：过渡期告终

英国和欧盟目前的关系将最终断绝，如果未达成新协议或未延长过渡期，恐会冒严重扰乱横跨海峡贸易、运输和其他各个层面关系的风险。

© 2019 AFP