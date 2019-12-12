野火狂烧烟雾弥漫 澳洲总理：令人担忧

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（法新社雪梨12日电） 面对多达2万人街怒吼与日益升高的政治压力，澳洲总理莫里森（Scott Morrison ）今天终于打破沉默，承认笼罩雪梨一个多月的野火烟雾「令人担忧」。

莫里森过去几周来一直默不吭声，今天终于发声说：「我一生大多都住在雪梨，而野火引发的烟雾，我知道令雪梨人非常担忧。」

雪梨自10月起就断断续续垄罩在浓厚的烟雾中，导致民众狂咳嗽。

莫里森说：「我知道看到家乡烟雾弥漫有多么不寻常。我知道这有多令人烦恼，尤其是对年轻人而言，他们之前没有见过这种场景。」

他也罕见承认，气候变迁是造成野火前所未见肆虐的「因素」之一。这场大火烧掉数百万公顷的土地，700多栋民宅，并导致澳洲第一大城弥漫着有毒烟雾。

莫里森提到部分地区长久以来的干旱问题，他说：「丛林地区天干物燥是最大因素。我们都知道气候变迁还有许多其他因素交互作用，酿成今天的灾情。」

基本调查公司（Essential Research）最近民调显示，莫里森的不支持率从9月野火开始肆虐时的36%，攀升至今天的43%。（译者：张晓雯/核稿：蔡佳敏）

© 2019 AFP