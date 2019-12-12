OPEC+承诺减产 国际能源总署：油市仍供给过剩

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（法新社巴黎12日电） 国际能源总署今天警告，石油输出国家组织（OPEC）产油国及其盟友6日商定，在既有减产协议以外，每日再减产50万桶原油，这可能不足以消除全球市场上石油过剩的情况。

同时，中国消耗越来越多能源。此迹象可能显示，在中美贸易战延烧之际，中国经济状况可能比外界普遍认为的更好。

OPEC成员国及其盟友6日商定，在既有减产协议以外，每日再减产50万桶原油，藉此激励油价上涨。受到原油库存丰富和全球经济成长疲软影响，国际油价近期面临下跌压力。

国际能源总署（IEA）表示，虽然OPEC最大产油国沙乌地阿拉伯同意，自愿每日额外减产40万桶原油，但利雅德已执行本次承诺额外减产的大部分减产措施。

国际能源总署在最新发布的每月报告中估计，OPEC承诺减产所带来的净影响，将会较11月的产量水平，每日减产53万桶原油。

国际能源总署说：「即使OPEC严格遵守减产承诺，原油库存明年上半年仍有可能强劲增长。」国际能源总署总部设在法国巴黎，负责为石油消费国提供建言。

虽然国际能源总署下修非OPEC成员国明年的产油成长预测，但它也说，全球市场明年第1季「仍可能出现每日70万桶供给过剩」。

© 2019 AFP