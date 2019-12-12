YouTube扩大反骚扰政策 禁止暗示性威胁

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（法新社旧金山11日电） 影音网站YouTube今天扩大反骚扰政策，除了基于种族、性别认同或性倾向的侮辱外，还禁止「暗示性」的威胁。

YouTube全球信任与安全负责人哈普林（Matt Halprin）透过网路贴文说：「基于种族、性别表达或性倾向等受保护的特质，我们不会再允许恶意侮辱某人的内容。」

「这项政策适用于所有人，从个人到YouTube上的创作者以及政府官员。」

根据哈普林，YouTube已经禁止明确的威胁，但现在「隐晦或暗示性」的威胁也会被阻挡。

哈普林说：「这包括针对个人的模拟暴力或暗示可能发生肢体暴力的语言内容。没有人应该受到暗示暴力的骚扰。」

「华盛顿邮报」（The Washington Post）报导，这项改革部分源于YouTube曾在7月间誓言要打击「创作者对创作者的骚扰」。

美国网路媒体Vox的同性恋制作人马沙（Carlos Maza）因为自己的性倾向和古巴裔背景，经常遭右翼评论者克劳德（Steven Crowder）以影片侮辱，YouTube先前遭外界痛斥对此坐视不管。

马沙剪辑克劳德多年来对他侮辱的影片，内容包括称马沙是「大舌头妖精」和「愤怒的小同志」，影片在网路疯传，促使YouTube对此展开调查，最后断定这些影片并没有违反YouTube的仇恨言论政策。（译者：李佩珊/核稿：徐睿承）

© 2019 AFP