乌俄冲突未平息 欧盟对俄经济制裁再展延

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（法新社布鲁塞尔12日电） 欧洲联盟（EU）资深官员说，欧盟领袖今天就乌克兰境内的冲突，将针对俄罗斯的惩罚性经济制裁再次展延6个月。

乌克兰、俄罗斯、法国和德国9日在巴黎举行4方峰会，对于解决5年来亲俄分离主义分子和乌克兰政府军在乌克兰东部冲突一事仍无法取得重大突破。

欧洲理事会主席米歇尔（Charles Michel）的发言人推文写道：「我们采取延长对俄罗斯的制裁。」

这些包括俄罗斯价值可观的石油产业在内、针对俄罗斯经济的全面性制裁措施，将展延到明年年中。

马来西亚航空公司MH17班机2014年7月在乌克兰上空遭击落，造成298人丧生，欧盟归咎亲俄的乌克兰叛军是攻击祸首，因而在同月首度对俄国祭出这项制裁，此后每6个月都会重新检视是否持续制裁措施。

法国总统马克宏（Emmanuel Macron）近日开始呼吁采取行动来与俄罗斯关系融冰，但目前为止欧盟仍坚持在关系正常化之前，必须彻底履行2015年的明斯克协议（Minsk Agreements）。

立陶宛总统诺赛达（Gitanas Nauseda）表示，由于「俄罗斯需要动力来达成他们在协商第一阶段做出的承诺」，因此必须维持制裁。

他还说，巴黎的4方峰会只是「第一步」，「我认为还需要更多俄罗斯方面的合作才能得到结果」。（译者：李佩珊/核稿：卢映孜）

© 2019 AFP