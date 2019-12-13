反退休金改革 法工会扬言耶诞续罢工

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（法新社巴黎12日电） 法国劳工反对政府改革退休金制度，自本月5日起串联罢工。主要工会扬言，政府若不放弃改革，耶诞节及新年也将继续罢工；法国政府表示，愿意就退休金制度与工会讨论。

改革退休金制度是总统马克宏（Emmanuel Macron）主要政见之一，方向是统一少数特殊行业与一般劳工不同的退休金制度，并改变计算方式，以点数为基础。他至今很少对此议题亲自发言，今天才在布鲁塞尔对媒体表示，「现在是磋商的时候了」。

总理菲力普（Edouard Philippe）昨天向大众说明改革计画细节，并表示将召集工会领袖尽快展开对话。

他在推特（Twitter）发文表示，他的大门敞开，随时欢迎来客；总理办公室也声明，菲力普提议下周开始讨论，越快越好。

菲力普说明计画后，各大工会一致反对政府提出的单一退休制度。这项制度把法定退休年龄维持在62岁，但能领到的退休金会比选在64岁退休要少。政府希望藉此鼓励法国人多工作几年，但许多人并不乐意。

就连较温和、理念与政府改革路线较接近的法国民主工会联盟（CFDT）都认为政府这次越过「红线」，因此响应于本月17日大规模罢工。法国民主工会联盟是法国最大工会，且一向较支持以点数为计算基础的单一退休金制度。

法国民主工会联盟秘书长贝尔杰（Laurent Berger）接受BFM电视台（BFMTV）访问时说：「我随时可以谈，但具有建设性的意愿不代表可以任人宰割。」

态度较强硬的法国总工会（CGT）铁道员分支秘书长布伦（Laurent Brun）在法国新闻电台（Franceinfo）节目中表示，即使耶诞节快到了，劳工也不会休战，「我们也不想这样，但政府毫不动摇，所以（罢工）要继续很长一段时间」。

上周的大罢工一度造成法国公路塞车350公里，耶诞节及新年假期本已是车潮特别多的时期，若罢工延续，极可能导致严重交通瘫痪。（译者：曾依璇/核稿：卢映孜）

© 2019 AFP