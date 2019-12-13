布干维尔要独立 巴布亚纽几内亚总理表示尊重

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（法新社巴布亚纽几内亚阿拉瓦13日电） 南太平洋小岛布干维尔经公投，决定脱离巴布亚纽几内亚独立。巴国总理马拉普说，他将象徵性把公投结果送交巴国国会，并说他必须尊重两国的国旗与人民。

就在布干维尔（Bougainville）经公投决定独立，可能引发巴国其他地区大声疾呼要求更多自治权的不安氛围中，马拉普（James Marape）承诺将象徵性把公投结果送交巴布亚纽几内亚国会。布干维尔的公投结果仍须巴国国会同意。

马拉普随后在脸书贴文说：「我必须尊重两国的国旗，两国的人民，我们必须持续向世界展现美拉尼西亚人（Melanesian）的共识，可以缔造为我们国家所有人民达成双赢的美好结果。」

源于希腊语的美拉尼西亚（Melanesia）是太平洋三大岛群之一，当中包括巴布亚纽几内亚等岛国。

今晚在布干维尔旧都阿拉瓦（Arawa）举办公投结束后的官方庆祝式，聚集了数以千计民众共襄盛举，许多穿着传统服饰的人群，在一片飘扬着布干维尔的旗海中载歌载舞，也有人敲打竹管，马拉普也在其中。

不过这位今年5月才就任的巴国总理，在庆祝式中提醒欢欣鼓舞的民众，对于布干维尔与巴布亚纽几内亚的其他地区，前头都面临「艰辛的工作」。

他说，若布干维尔要想达到全然的独立自主，这个曾遭战火蹂躏的地区需挥别过去，向前迈进，并评估自己拥有的条件。

马拉普向欢欣鼓舞的群众表示：「放下武器，拿起铁锹，拿起这些工具并且开始打拚，回家打拚吧。」

布干维尔本周宣布公投结果，98%的选民反对留在巴国享有更多的自治，支持隔着索罗门海（Solomon Sea）与巴国划清界线。

这次具有里程碑意义的投票，可说是2001年和平协议奠定的基石。此前，布干维尔叛军、巴布亚纽几内亚安全部队和外国佣兵之间，爆发长达10年的血腥内战，高达2万人丧命。

© 2019 AFP