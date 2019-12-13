欧盟筹备英国脱欧后贸谈 预料难速成

广告 继续浏览后续

（法新社布鲁塞尔12日电） 保守党的英国首相强生预料会在下议院选举中获胜，这表示英国可能如他所愿，很快脱离欧洲联盟。欧盟领袖将指派专员巴尼耶与英国磋商贸易协议，但预期很难在2020年底前完成。

英国今天举行下议院选举，若保守党成功取得多数，强生（Boris Johnson）将可如愿于明年一月底前实现延宕多时的脱欧计画。英国本应于今年3月29日脱欧，但因英国国会不同意政府与欧盟洽谈的协议，已3度推迟脱欧时程。

欧盟峰会正在布鲁塞尔召开，部分官员感觉松了一口气，因为投票后的出口民调显示，保守党很可能获胜。

法国欧洲事务部长德蒙夏朗（Amelie de Montchalin）说，如果保守党真的选赢，总统马克宏（Emmanuel Macron）会感到宽慰，他早就希望英国批准脱欧协议，如期于明年1月31日前离开欧盟。

她说：「我没什么好放心或担心的，但是，与总统一样，我们几个月来反覆重申：我们需要清楚明确（的态度）。」

欧盟领袖13日上午将讨论欧盟内部问题，例如各成员国在资助欧洲发展干净能源的方式上意见分歧，但议程中也准备通过一份关于英国脱欧的文本，将在会议结束前处理。

根据这份文本的最新草案，27个欧盟成员国重申，支持英国以强生在先前峰会签署的脱欧协议为基础，有序地脱离欧盟，并呼吁英国适时批准、有效落实这项协议。

巴尼耶（Michel Barnier）将负责代表欧盟与英国洽谈贸易协议，欧盟矢言协议必须对所有成员国都公平、公正，符合欧盟公民利益。（译者：曾依璇/核稿：徐睿承）

© 2019 AFP