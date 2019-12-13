正面消息激励 日经指数收涨逾2.5%

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（法新社东京13日电） 市场对美中达成贸易协议抱持希望，再加上英国执政的保守党在下议院选举大胜，为英国脱欧铺路，激励日本东京股市日经225指数今天收盘大涨逾2.5%。

日经225指数上涨598.29点或2.55%，收24023.10点，来到去年10月初以来最高点。东证一部指数上涨27.15点或1.59%，收1739.98点。

思佰益证券公司（SBI Securities）资深市场分析师雨宫京子（Kyouko Amemiya）告诉法新社，「市场对双重正面消息做出反应。据媒体报导，美中即将达成贸易协议，以及英国大选结果」，以上两者都会减少不确定性。

外媒昨天报导，美国总统川普将调降已对中国商品实施的关税，并取消预定于15日加徵的高额关税。

此外，根据英国大选选后出口民调，英国首相鲍里斯．强生（Boris Johnson）领导的保守党将大获全胜。外汇经纪商万达（Oanda）资深市场分析师厄兰（Craig Erlam）说：「鲍里斯打赌，搞定脱欧对英国民众来说最重要，这被证明是正确的。」

厄兰说：「虽然鲍里斯提出的脱欧协议可能被许多人视为硬脱欧，但这提供市场已经太久没出现的稳定性。」（译者：李宛谕/核稿：陈政一）

© 2019 AFP