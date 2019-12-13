美新泽西检察长:6死枪击系反犹反警者所为

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（法新社美国泽西市12日电） 美国有关单位今天表示，纽约近郊一间犹太熟食店发生的枪击案，是反犹与反警凶嫌犯下的仇恨攻击，两枪手均已被警方击毙。

调查人员先前一直不敢说发生在10日的泽西市枪击案，凶嫌犯案动机是反犹；当天的枪击与警匪驳火导致包括2名犯嫌在内6人丧命。

但今天新泽西（New Jersey）州检察长葛瑞渥（Gurbir Grewal）告诉记者：「我们相信，犯嫌展现对犹太人和执法人员的仇恨观点。」

葛瑞渥并说，当局有证据显示，犯嫌对「黑色希伯来人」（Black Hebrew Israelite）运动表达高度兴趣；这是一种对犹太人发出仇恨之声的运动。

两名已毙命犯嫌的身份已确认，分别为47岁的安德森（David Anderson）和50岁的葛兰姆（Francine Graham），两人据称生活在一起。两人先是在犹太熟食市场附近的一处公墓射杀1名员警，随后冲进熟食店，杀害两名顾客和收银员，之后与警方驳火丧命。

葛兰姆说：「我能证实，正在调查的这个事件，是反犹、反警信念所推动的国内恐怖主义。」

他表示3名在店内遇害者，两人是当地犹太社群成员，他们在枪手进入店内几分钟便被枪杀；第三名伤者曾逃出店外，但后来仍伤重不治。

© 2019 AFP